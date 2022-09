Amistosos: México vence Peru, e Austrália volta a vencer a Nova Zelândia

Na madrugada deste domingo, mais dois amistosos preparatórios para a Copa do Mundo foram realizados. A data de abertura do torneio no Catar está marcada para 20 de novembro, enquanto a finalíssima acontecerá dia 18 de dezembro.

A seleção do México levou a melhor diante do Peru, que está fora do Mundial. Com gol de Hirving Lozano, a equipe fechou a contagem com o placar de 1 a 0 no Estádio Rose Bowl, na Califórnia.

Na próxima terça-feira, os mexicanos têm pela frente o amistoso contra a Colômbia, às 23 horas (de Brasília).

O México integra o Grupo C da Copa do Mundo. Sua estreia no campeonato é no dia 22 de novembro contra a Polônia, às 13 horas. Argentina e Arábia Saudita completam a chave.

O outro duelo que aconteceu foi entre Austrália e Nova Zelândia, que não participará da edição da Copa, no Estádio Venue Eden Park, em Auckland. Os australianos venceram por 2 a 0, com gols de Mitchell Duke e Jason Cummings.

A seleção australiana já tinha superado a Nova Zelândia nesta semana. Na última quinta-feira, o time triunfou por 1 a 0.

Este foi o último confronto da Austrália antes do seu primeiro jogo no Mundial do Catar, pelo Grupo D. A equipe medirá forças com a França na primeira rodada, às 16 horas. Dinamarca e Tunísia também integram o grupo.