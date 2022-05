Amor chiclete: quais são os signos mais grudentos do zodíaco?

Carinho e atenção fazem bem para o ser humano, mas existem quatro representantes astrológicos que levam a tarefa de estar presente na vida do companheiro a sério demais.

Vem conferir a lista com os signos mais grudentos, aqueles que não saem do seu lado por nada e também sabem ser super românticos no dia a dia.

Câncer

Não podíamos começar a lista de outra maneira. O nativo de Câncer é o mais sentimental de todos e não tem medo de expressar isso. De almoços chiques ao espetinho no fim da tarde, o canceriano sempre estará lá pra te acompanhar pro que der e vier. E já adiantamos, eles adoram ficar grudadinhos até na hora de dormir!

