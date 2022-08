Ana Clara, apresentadora do Rede BBB, reclama de figurino e faz desabafo no ao vivo

Parece que Ana Clara, apresentadora do Rede BBB, não ficou muito feliz neste sábado, 27 de agosto. A influencer precisou usar um figurino um tanto inusitado para participar do ‘Caldeirão‘ e desabafou: ‘Solteira para o resto da vida’.

A apresentadora foi convidada a ser uma das participantes do quadro ‘Toque de Caixa’ e vestiu uma roupa especial para entrar no labirinto que continha as pegadinhas. “Estou com essa roupa aqui, sábado, na televisão. Vou ficar solteira para o resto da minha vida”, disse ela.

No labirinto, Ana precisou passar por algumas armadilhas, como jatos de ar, água, tinta amarela e, além de tudo, uma ducha de penas de galinha. A apresentadora precisou também enfrentar um dinossauro. Mas, o prêmio por vencer todas as fases seria ganhar a quantia de R$ 15 mil para sua amiga Taís.

A pobi da @anaclaraac #Caldeirão pic.twitter.com/WkjsjWZYS7

— TV Globo (@tvglobo) August 27, 2022

Ana Clara mostra sua nova casa: ‘Morando sozinha’ Recentemente, a apresentadora Ana Clara mostrou aos seus seguidores sua nova casa, ou pelo menos um pedaço dela. A ex-BBB compartilhou em seu Instagram uma parte da decoração da sua sala, que aparece na foto com uma estante repleta de livros. Uma biblioteca e tanto!

“Simplesmente um pedacinho da minha casa nova. Me mudei, tô morando sozinha e esse processo de montar meu espaço pra viver tá sendo a coisa mais maravilhosa do mundo”, escreveu ela.

Ana Clara ainda completou: “Primeiro lugar que eu compartilho aqui tinha que ser minha estante LINDA prontinha! Mais tarde eu posto o vídeo do processo (de mais de uma hora) pra vocês verem!”.

