Ana Clara revela que o Rock in Rio é um ‘marco’ em sua carreira e que está ‘felicíssima’ em cobrir o festival

Após grande sucesso como apresentadora em programas da TV Globo, a ex-BBB Ana Clara está fazendo a cobertura do “Rock in Rio“, no canal “Humor Multishow”, no YouTube, ao lado da Blogueirinha (Bruno Matos). Na atração, as apresentadoras fazem entrevistas com os convidados e comentam os shows da noite.

+ Cotada pra Fazenda, Deolane exibe corpão de boneca em lingerie rosinha: “Vocês me aguardem”

“Eu gosto muito de fazer coisa ao vivo, né? Mas o ‘Rock in Rio’ é sempre uma surpresa, porque é um festival extremamente eclético, então é muita coisa para a gente estudar. A única coisa que me deixa nervosa, acho que é [ter que] lembrar de tudo. Mas, graças a Deus, a nossa equipe é super coesa. Então não estou tensa, vai dar tudo certo”, declarou Ana Clara em entrevista ao Splash Uol.

A apresentadora fez a cobertura do festival em 2019, antes da pandemia, e atualmente se considera com maior experiência para poder assumir o comando da atração sobre o evento. “O Rock in Rio é um marco na minha história profissional. Acredito que evoluí profissionalmente. A prática leva a gente para um lugar muito importante, que é o de conhecimento”, explicou.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Ana Clara (@anaclaraac)

Ana Clara afirma ter obtido maior “maturidade profissional” entre a edição anterior e a atual do festival A ex-BBB revelou que nesta edição do Rock in Rio, se sente muito mais segura para atuar na cobertura do evento do que na última edição. Pois agora já passou por outros programas ao longo de sua carreira e obteve mais crescimento profissional.

“Diferente de 2019, que foi um ano em que eu só tinha um ano de carreira, este ano eu já passei por muitas coisas, muitos programas. Acredito que a grande diferença de 2019 para cá é a maturidade profissional, porque a melhor coisa da nossa profissão é a prática. E, graças a Deus, eu tenho a oportunidade de praticar bastante, porque o povo gosta de me botar para trabalhar”, brincou.

Ana Clara ainda afirmou que a experiência de trabalhar no “Rock in Rio” tira todos os apresentadores da zona de conforto, até mesmo os que já estão acostumados a cobrir festivais. “É o maior festival que a gente tem para cobertura. São muitos dias, muitas bandas, é um material super extenso para a gente estudar, é uma transmissão ao vivo. Eu acho realmente uma situação excepcional”, declarou.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Ana Clara (@anaclaraac)

A ex-BBB ainda revelou que ama trabalhar com música e estar inserida nesse meio, e que vê o RiR como uma grande oportunidade. “Eu amo trabalhar com música, adoro estar no meio do pessoal da música. E o Rock in Rio tem vários artistas que eu adoro. Eu vivo à base de música. Estou felicíssima”, explicou.

Em suas redes, Ana Clara fez uma declaração afirmando estar super feliz pela retomada do festival. “Vai começar! É tudo nosso de novo. Depois de anos esperando, nosso ‘Rock in Rio’ está de volta e eu tô feliz demais por estar mais um ano cobrindo esse festival sensacional com Multishow e dessa vez ancorando do nosso estúdio”, declarou.

Fique por dentro de tudo que está rolando no mundo dos famosos:

+ Larissa Manoela e André Luiz Frambach curtem primeira noite de Rock in Rio com looks inspirados no rock

+ Geisy Arruda resolve se filmar na cozinha sem calcinha e rebola: “Não censuraram ainda”

+ IZA empina rebolando o bumbum pra câmera com menor fio-dental pra cobrir: “Vai com calma”