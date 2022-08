Ana Maria Braga aparece em foto com intérprete do Louro Mané, ‘filho’ do José

Pela primeira vez Ana Maria Braga foi fotografada ao lado de Fabio Canitatto, intérprete do papagaio Louro Mané, filho do Louro José. O registro foi feito na festa junina que a apresentadora do “Mais você” realizou em sua fazenda, em São Paulo.

Fabio Caniatto interpreta o novo papagaio desde abril. O personagem foi apresentado ao público como o filho de Louro José, interpretado por anos por Tom Veiga, que morreu em novembro de 2020.

De São Paulo, Fabio Caniatto já atuou por diversas vezes na manipulação de fantoches. Alguns de seus trabalhos mais marcantes foram em séries infantis da TV Cultura, como “Que monstro te mordeu” e “‘Tá certo?”.

Caniatto também foi orientador artístico e designer de iluminação do programa “Fábricas de Cultura”, da Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo, e é diretor artístico de duas companhias de teatro infantil.