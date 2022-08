Ana Maria Braga comenta caso de racismo e ‘Mais Você’ exibe imagens de macacos; público reage

Um aparente erro no “Mais Você” desta segunda-feira, 1, repercutiu nas redes sociais e causou estranheza no público. A apresentadora Ana Maria Braga começou a atração matinal comentando sobre o caso de racismo sofrido pelos filhos dos atores Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso. Ao pedir para a produção exibir imagens da entrevista que o casal concedeu ao “Fantástico” no último domingo, 31, foram exibidas imagens de macacos. “Entrou um VT errado, a gente vai corrigir. É o VT da Giovanna, que fala da situação que ela passou”, disse a apresentadora, antes de continuar falando do assunto. O momento repercutiu no Twitter. “Imagino a Ana Maria Braga xingando toda a sua produção no intervalo do ‘Mais Você’ depois desse erro”, comentou um telespectador. “Ana Maria Braga falando de racismo, me entra um VT errado, simplesmente vídeo de macacos. É mole?”, escreveu outro. “Estranho demais o que fizeram na Ana Maria Braga agora”, acrescentou mais um. Procurada pela Jovem Pan, a Globo disse que, assim como Ana Maria explicou no ar, foi um erro.

O Vt de macacos enquanto a Ana Maria Braga vai falar sobre racismo no Mais você. pic.twitter.com/hqcadFnWKE — Harry (@quantaousadia) August 1, 2022

O momento em que a Ana Maria Braga pede o VT falando do caso de racismo da Giovanna e o editor coloca o vídeo de dois macacos! Absurdo!#racismo #maisvc #anamariabraga pic.twitter.com/CsLAmU4KY4 — Felipe Mendonça (@Felipejfk) August 1, 2022

Imagino a Ana Maria Braga xingando age toda a sua produção no intervalo do Mais Você, depois desse erro grotesco ao repercutir o caso de racismo dos filhos da Giovanna Ewbank — Desrraigado (@desrraigado) August 1, 2022

Ao vivo na Ana Maria Braga ela foi falar do caso de racismo que os filhos da Giovana e Bruno sofreram e ao invés de passarem o vt do caso colocaram um vt com macacos pic.twitter.com/KFnaVjf9fB — feiafobica (@feiafobica) August 1, 2022

Ana Maria Braga falando de racismo, me entra um vt errado, simplesmente vídeo de macacos po. Eh mole? Kkkkkkkkkkkkkk — Sant, o jovem lobo (@RamonAzevedx) August 1, 2022

estranho dms oq fizeram na ana maria braga agr…. — diegoluiz (@dodiego_) August 1, 2022

manooooo a ana maria braga chamou a reportagem da giovana ewbank falando do caso de racismo que os filhos sofreram e DO NADA entrou um VT ERRADO DE MACACOS pic.twitter.com/p0JKS7qLC5 — Triz Teza (@naoseicrl) August 1, 2022

Absurdo esse “VT errado” de macacos no Mais Você enquanto Ana Maria Braga falava sobre o racismo que os filhos de Giovanna Ewbank sofreram. pic.twitter.com/iz4bXDPFtZ — Marcelo Manso (@marceloporaqui) August 1, 2022