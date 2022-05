Ana Maria Braga contraria decisão do público e troca nome do filho de Louro José

A apresentadora Ana Maria Braga anunciou nesta segunda-feira, 2, qual será o nome do filho do Louro José. “Fiquei devendo o nome artístico do meu lourinho. Nos últimos dias a gente teve vários eventos acontecendo aqui [no programa]. Teve ex-BBB caindo do céu todo dia (risos). Chamei o lourinho de tudo nesse tempo, até de Louro José eu já chamei”, declarou a apresentadora. Além do nome, ela disse que o novo parceiro ganharia um crachá da Globo. “É um dia histórico, eu vou ganhar crachá”, comentou o papagaio. Considerando as sugestões que o público deu nas redes sociais, três nomes foram colocados em votação: Louro Mané, Louro Júnior e Lourito. “Tivemos uma votação expressiva, muita gente deu palpite no seu nome”, falou a apresentadora do “Mais Você” ao parceiro.

O público escolheu o nome do novo papagaio, mas o que surpreendeu foi que Ana Maria não acatou a decisão dos telespectadores. “Dos três nomes, o mais votado foi Lourito, mas como eu sou a sua avó, eu vou te chamar de Louro Mané”, anunciou. A justificativa da apresentadora foi que Mané e José possuem uma sonoridade parecida. A apresentadora entregou o crachá ao seu novo companheiro e disse que já está aprendendo a amá-lo. O Louro Mané também recebeu um recado do apresentador Marcos Mion: “Seu pai é insubstituível, mas você está assumindo uma grande missão. Estou passando para te desejar boa sorte, não vejo a hora de te conhecer. Fiquei feliz quando vi você com o seu crachá. Nossa vida é dividida entre antes e depois de ter um crachá da Globo”. O novo papagaio entrou no programa matinal para ocupar o posto que por mais de duas décadas foi de Tom Veiga, que morreu em novembro de 2020.