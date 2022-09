Ana Maria Braga critica postura do rei Charles III em vídeo que viralizou; veja

A apresentadora Ana Maria Braga comentou sobre a postura do rei Charles III em um vídeo que viralizou nas redes sociais. Nas imagens, o monarca aparece de forma pouco amigável pedindo para um funcionário da família real limpar a mesa que ele vai usar e empurrando objetos que ele deseja que sejam retirados. Primeiro na linha de sucessão, Charles assumiu o trono britânico após a morte de sua mãe, a rainha Elizabeth II, que faleceu na última quinta-feira, 8, aos 96 anos. Nesta segunda-feira, 12, no “Mais Você”, Ana Maria criticou a atitude do novo rei durante uma conversa com o jornalista Felipe Andreoli. “A gente estava falando de sucessão [mais cedo no programa] e o rei Charles ou Carlos III, como é agora, tem uma imagem dele não muito bem-humorado logo no começo [do reinado], nas primeiras cerimônias. Ela [Elizabeth II] era simpática o tempo inteiro”, declarou a apresentadora. “Também, Ana Maria, o cara com 73 anos, criado a pão de ló, pera com leite, está mal acostumado para caramba. Precisa de alguém até para tirar o celular dele [da mesa]? Tira você, cara”, comentou Andreoli. Ana Maria acrescentou que, na opinião dela, o monarca poderia ter pedido para limparem a mesa dele “com um jeitinho mais simpático”. O jornalista esportivo concordou com a apresentadora e concluiu: “Ele não é aquela figura mais carismática”. Assista ao vídeo que viralizou:

“The servant must clear my desk for me. I can’t be expected to move things.” pic.twitter.com/0pZqY2Xopq — Laura Kuenssberg Translator (@BBCLauraKT) September 10, 2022