Ana Maria Braga descobre nome de filho do Louro José e sugere nome artístico

A apresentadora Ana Maria Braga, 72, já iniciou o programa Mais Você (Globo) resolvendo uma “pendência”. Na manhã desta terça (5), o “filho” do Louro José apareceu durante o programa, querendo falar com ela, porém Ana Maria resolveu deixar a conversa para o programa desta quarta (6).

Após algum tempo de programa, a apresentadora conversou com o novo personagem. Ele revelou que seu nome é Lourinho, “minha mãe costumava me chamar assim”, explicou. Ana Maria disse que seria importante escolher um nome artístico para ele, e mostrou a sugestão de Zézinho, enviado por uma telespectadora.

“Você me emocionou muito ontem e hoje, não tem como não lembrar do meu querido Louro José. Queria te dar boas-vindas”, completou a apresentadora. Ana Maria disse que no programa desta quinta-feira (7) irá conversar com o Lourinho para confirmar se ele é realmente filho do Louro José.

“Ele é menor que o Louro, não chega a metade do tamanho dele. Ele é um moleque ainda, e chegou aqui falando que é filho do Louro. Se isso for confirmado, ele é meu neto. Se eu fizer a conta aqui, ele é meu quinto neto”, disse a apresentadora no início do programa.

Ana Maria seguiu explicando que não sabia que Louro José tinha um filho, e que o novo papagaio precisaria passar por alguns processos para entrar nos estúdios da Globo. A apresentadora contou que o novo personagem ganhou um crachá e precisou fazer ainda um teste para covid-19.

“Como o resultado deu negativo, ele finalmente entrou”, completou ela. Ana Maria mostrou que o novo personagem está em sua sala, aproveitando para tomar um café da manhã e bisbilhotar o local antes de conversar com a apresentadora.

O novo Louro José foi apresentado na manhã desta terça-feira (5), porém o intérprete do personagem não foi revelado. A novidade apareceu durante o programa Mais Você, quando imagens de um “papagaio misterioso” voando pelos Estúdios Globo em São Paulo foram exibidas.

“Preciso falar com a minha avó, Ana Maria Braga”, disse o papagaio, que insistia em entrar no set de gravações do programa, enquanto conversava com uma funcionária da recepção e com Fabrício Battaglini. “Eu sou o filho do Louro José, e minha mãe disse que a minha avó é a Ana Maria Braga”, completou ele.

“Essa situação mexe muito comigo, é muito importante para minha vida”, completou Ana Maria, 72, que se emocionou ao ver o filho do Louro José. “Ele é um papagaio, mas até ser filho do meu filho tem um longo caminho a se percorrer. Vamos ver se amanhã a gente conversa com ele”, disse a apresentadora.