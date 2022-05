Ana Maria Braga engasga ao vivo e ‘Mais Você’ é encerrado às pressas; assista

A apresentadora Ana Maria Braga não conseguiu finalizar o “Mais Você” desta quarta-feira, 4, isso porque, ela engasgou ao provar um bolo de laranja. A comunicadora comeu uma garfada no doce e, em seguida, começou a tossir. Ela entregou um pedaço ao intérprete do Louro Mané e a tosse não parou. “Engasga não, Ana Maria”, falou o filho de Louro José, que aconselhou a apresentadora a olhar para cima. “Traz aguinha para ela”, pediu ele na sequência. Ana Maria continuou tossindo e a repórter Ju Massaoka, que estava com ela no estúdio, comentou que provavelmente foi o açúcar no bolo que fez a apresentadora engasgar.

“Às vezes, entra pelo lugar errado”, acrescentou o papagaio. Ju também provou o bolo e tentou continuar o programa, mas como Ana Maria não parava de tossir, ela acabou se enrolando e tentou chamar o intervalo. A apresentadora, no entanto, não deixou e deu um sinal que era para encerrar o programa. “Desculpa”, disse Ana Maria com esforço. A repórter entendeu o recado. “Vamos encerrar com esse bolinho maravilhoso. Tem alguma mensagem para encerrar, gente? Sei lá… fique agora com o ‘Encontro’”, disse Ju, que antes de finalizar a atração acabou lendo uma “mensagem de sabedoria” como Ana Maria faz no fim de todo programa. Por conta do engasgo, o “Mais Você” terminou alguns minutos mais cedo que o previsto.