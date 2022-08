Ana Maria Braga grita “vaia cearense” ao vivo no Mais Você e viraliza

Ana Maria Braga aprendeu nesta quarta-feira (3) uma tradição nordestina: a “vaia cearense”, grito usado como cumprimento pela população do Ceará e que virou meme nas redes sociais. A apresentadora do Mais Você também viralizou ao tentar imitar o berro.

“É um grito que sai do útero”, brincou Ana Maria com Ju Massaoka, apresentadora do Feed da Ana e quem mostrou à titular do Mais Você o que é a “vaia cearense”.

Na página Fortaleza Ordinária, uma das populares sobre o Ceará no Instagram, o vídeo alcançou meio milhão de acessos em apenas uma hora.

A loira ainda teve ajuda de uma jornalista e produtora cearense, Elli Cafrê, que deu dicas para soltar um grito bem dado. Ana Maria bem que tentou, mas Ju Massaoka e Louro Mané pegaram melhor o espírito da “vaia cearense”. Assista:

A “vaia cearense” tornou-se conhecida no Brasil por meio de um concurso no João Inácio Show, tradicional programa de auditório da região. Uma participante lançou, além do grito ensurdecedor, a frase “Queima quengaral”, que virou bordão nas redes sociais. Relembre:

