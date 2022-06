Ana Maria Braga levanta roupa de Sabrina Sato ao vivo e ela adverte: ‘Estou de calcinha’

Contratada pela Globo no início do ano, a apresentadora Sabrina Sato tomou café da manhã com Ana Maria Braga no “Mais Você” desta terça-feira, 7. A artista apareceu na atração matinal usando um robe e com bobes no cabelo. “Achei que você fosse se arrumar mais do que isso. Presta atenção! Olha esse sapato, a cor dessa morena…”, brincou a veterana apresentadora. Sem perder o senso de humor, Sabrina justificou a escolha do seu look: “Tenho que mostrar para a Ana Maria como eu estou, todos os dias não, mas na maioria deles, quando eu acordo. Eu acordo assim. Quando estou assistindo o seu programa, eu já estou assim, montadíssima”. A ex-participante do “BBB 3” contou que na infância tinha o costume de arrumar para assistir TV. “Quando eu era criança, lá em Penápolis, eu assistia TV montada porque eu achava que as pessoas que estavam na TV também estavam me vendo”, comentou.

Percebendo que Ana Maria estava interessada no seu visual, ela começou a dar detalhes do look: “Robe, óculos de cristal que faz parte, fiz a unha, o sutiã…”. Abrindo a parte de cima da roupa de Sabrina, a apresentadora do “Mais Você” falou: “Espera aí que eu vou ver”. A convidada então disse: “Quem não acordou, acordou agora”. Na sequência, a apresentadora levantou a parte de baixo do robe e Sabrina, sem graça, a advertiu: “Ana Maria, eu estou de calcinha’. Rindo, a loira explicou que queria ver se a convidada estava usando um baby doll por baixo do robe. “Não estou com baby doll nenhum”, garantiu a ex-contratada da Record TV aos risos. Durante o café da manhã, Sabrina lembrou que participou do “Mais Você” em 2003, após ser eliminada do “BBB”.

Olhando sua trajetória, a atual apresentadora do “Saia Justa”, no GNT, acredita que amadureceu muito no âmbito profissional: “Não importa se a gente fala errado ou com sotaque, sendo autêntico é meio caminho andado. Fui aprendendo, estudando, fui tomando muitos ‘nãos’, mas vamos amadurecendo. A maternidade me ajudou demais e a volta para a Globo veio num momento muito precioso da minha carreira”. Sabrina é casada há seis anos com Duda Nagle e Zoe, de 3 anos, é fruto desse relacionamento. “Duda é mais tranquilão, isso que é o legal do nosso relacionamento. Não existe relacionamento perfeito, vai passar por momentos e o importante é dar as mãos nessas horas. Aprendo tanto com ele, muito com as nossas diferenças de personalidade”, concluiu Sabrina, que confirmou recentemente que viveu uma crise no casamento.