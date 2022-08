Ana Maria diz que não convidaria equipe do Mais Você para casamento

Durante o programa Mais Você desta quarta-feira (17/8), Ana Maria Braga mandou uma indireta daquelas para o pessoal de sua equipe. Logo após a exibição que mostrava o alto custo para realizar uma festa de casamento, a loira não perdeu a oportunidade de brincar com possibilidade de deixar alguns colegas de fora de seu próximo casamento.

“O negócio agora é cortar a lista de convidados mesmo! O pessoal do trabalho… viu, gente? Se eu for me casar de novo, a galera do trabalho será a primeira a ficar de fora dessa lista”, disse Ana Maria, rindo e brincando.

Louro Mané se colocou como um dos excluídos da lista e disparou: “Lascou, galera. Já sabe que ninguém daqui vai”. O companheiro da apresentadora foi além e aproveitou o momento descontraído para fazer uma piada: “Ana Maria, tem gente querendo cortar até a sogra da lista de casamento. Como é que ele faz isso?”, disse o papagaio, que foi contrariado pela contratada da Globo: “Não, coitada da sogra. Vale até cortar o olho de sogra (docinho), mas a sogra mesmo não pode não”, disse ao entrar na brincadeira.

No programa de hoje, um dia após pós o início oficial da campanha eleitoral, Ana Maria surgiu vestida de vermelho e abriu o programa com a canção Vermelho, de Gloria Groove. A apresentadora ainda usou o espaço para reclamar dos altos preços da gasolina e dos supermercados.

Coincidência ou não, internautas atribuíram a forma como Ana resolveu iniciar o programa como uma demonstração de apoio ao Partido dos Trabalhadores, do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, candidato ao Executivo.

