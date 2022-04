Ana Paula Matos vai coordenar campanha do PDT na Bahia

Ana Paula Matos será a coordenadora de campanha do PDT na Bahia. A vice-prefeita de Salvador atendeu a um pedido do presidente estadual da legenda, deputado federal Félix Mendonça Jr. O pleito também foi acatado pelo prefeito Bruno Reis (União Brasil).

Para isso, será necessário que a pedetista deixe a Secretaria municipal de Governo, cargo que ocupava de maneira cumulativa. Ela será substituída pelo subsecretário Júlio Simões.

“Pedimos que Ana aceitasse essa missão de coordenar a campanha do PDT. Ficamos muito felizes porque ela e o prefeito Bruno Reis concordaram. Agora, ela terá mais tempo e liberdade para nos ajudar nesse processo de renovação, fortalecimento e crescimento do partido em Salvador e no estado”, disse Félix Jr.