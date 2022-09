Ana Prado diz que soube com antecedência a ida de Shayan para ‘A Fazenda 14’

Em entrevista ao Central Splash nesta sexta-feira (16), Ana Prado revelou que soube com antecedência a ida de Shayan para ‘A Fazenda 14’. A modelo contou que o próprio participante espalhou a notícia para amigos em comum.

“Eu fiquei sabendo porque ele fofocou para todo mundo, para vários contatos que temos em comum. Eu fiquei mal porque depois de tudo o que eu passei ainda escolheram ele”, opinou a modelo sobre a participação de Shayan no programa.

Ana e Shayan se conheceram no reality show ‘Casamento às Cegas’. O ex-casal passou por uma série de discussões tensas, inclusive no altar, durante a cerimônia do casamento que não aconteceu. Para a modelo, a RecordTV poderia ter convidado outros participantes de ‘Casamento às Cegas’ para o reality show rural.

Deolane despreza prêmio de 1,5 milhão: ‘Ganho em duas semanas’ Durante conversa com Bárbara Borges, Deolane Bezerra mostrou que não se importa com o prêmio de R$ 1,5 milhão dado pelo vencedor de ‘A Fazenda 14’. A advogada deixou claro que não precisa do dinheiro e está ali por outros motivos.

“Aqui, todo mundo quer a mesma coisa: engajamento, marcas, comerciais, almeja televisão. Se eu tivesse aqui só por R$ 1,5 milhão, eu não teria vindo. Eu ganho R$ 1,5 milhão em duas semanas!”, fala Deolane. Confira o momento:

“Não é assim a vida, aqui todo mundo quer a mesma coisa, engajamento, quer marcas, quer propaganda, comercial, almejo em televisão…” pic.twitter.com/vUS7PIgtTM

— Deolane (@Dra_Deolane) September 16, 2022

