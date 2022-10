Ana Prado, ex-noiva de Shayan, defende o peão: “Isso é xenofobia”

Nesta segunda-feira (17/10), a antiga companheira de Shayan, Ana Prado, decidiu ir às redes sociais defender o seu ex-noivo, mesmo após as ofensas que os dois já trocaram. A modelo aponta que os xingamentos que o famoso vem recebendo em A Fazenda 14 são xenofóbicos e ofendem toda uma nação.

Ana ressaltou que não acompanha o programa, mas que recentemente encontrou uma amiga que a deixou ciente da situação de Shayan no reality rural da Record TV. Vale lembrar que o término dos dois foi marcado por declarações pesadas e várias exposições em entrevistas depois do fim de Casamento às Cegas na Netflix.

“E a Carol me mostrou e falou sobre certas situações que ele está passando lá dentro do programa, que eu nem estava sabendo, de xenofobia, ameaças e tudo o mais. E assim, independente dos erros dele… erros e acertos dele, né? Porque somos todos seres humanos, acertamos e erramos independente da nossa história aqui fora. E [independente] das besteiras que ele fala às vezes também – porque eu vi algumas coisas, mas pretendo resolver com ele aqui fora quando ele sair para botar um ponto final e a gente não ficar falando mais sobre -, ele é um ser humano e o que estão fazendo com ele é bizarro”, disse a modelo.

“É xenofobia. Ficar falando: ‘Ai, volta para o país da onde tu veio’. O Shayan é um cara que veio para o Brasil tentar a vida, aprendeu português sozinho, se sustenta e eu sei que ele tem grandes sonhos de dar uma vida melhor para a família dele. E eu acho que todos nós temos pessoas que nos amam. E eu vi o quanto isso está respingando até na Carol e em mim, porque, emocionalmente, está me abalando. Ainda mais sabendo tudo isso que está acontecendo, que é muito pesado”, completou.

