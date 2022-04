Ana Vitória, do Benfica, substitui Luana, lesionada, na Seleção Feminina

A meio-campista Ana Vitória, do Benfica, foi convocada pela técnica Pia Sundhage para defender a Seleção Brasileira Feminina na data FIFA de abril. O Brasil enfrenta a Espanha na próxima quinta-feira, no Estádio Rico Pérez, em Alicante, e a Hungria, também em território espanhol, em San Pedro del Pinatar, na Pinatar Arena, em 11 de abril.

A atleta foi chamada para a vaga da meia Luana, do Paris Saint-Germain. O Departamento Médico da Seleção Feminina foi informado pelos médicos do clube francês que a atleta sofreu uma lesão na cartilagem da patela do joelho esquerdo, impossibilitando a apresentação da atleta no período de Data FIFA.

Os duelos ocorrerão em preparação a Copa América, marcada para ocorrer de 8 a 30 de julho de 2022. A competição vale vaga na Copa do Mundo do próximo ano. As três primeiras equipes colocadas garantem passagem direta à disputa do megaevento.

Essa convocação foi a segunda que a comandante fez, a primeira foi para o Torneio Internacional da França. Em três jogos, as comandadas de Pia saíram com dois empates e uma derrota.

Confira a lista de convocadas:

Goleiras:

Letícia – Corinthians

Lorena – Grêmio

Mayara – Internacional

Defensoras:

Rafaelle – Arsenal (Inglaterra) ‘ Thais – Palmeiras

Giovanna Campiolo – Corinthians

Tainara – FC Bordeaux (França)

Tamires – Corinthians

Antonia – Madrid CFF (Espanha)

Thais Regina – São Paulo

Letícia Santos – Frankfurt (Alemanha)

Fernanda Palermo – São Paulo

Meio-campistas:

Duda Santos – Palmeiras

Ary – Palmeiras

Adriana – Corinthians

Kerolin – North Caroline Courage (EUA)

Angelina – OL. Reign (EUA)

Ingryd – Ferroviária

Ana Vitória – Benfica (Portugal)

Atacantes:

Marta – Orlando Pride (EUA) ‘ Gabi Portilho – Corinthians

Gabi Nunes – Madrid CFF (Espanha)

Debinha – North Caroline Courage (EUA)

Geyse – Madrid CFF (Espanha)

Bia Zaneratto – Palmeiras