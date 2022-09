Anac: 7,3 milhões de turistas passaram por aeroportos em agosto

A Anac (Agência Nacional de Aviação Civil) divulgou que 7,3 milhões de turistas domésticos viajaram de avião no Brasil em agosto. O número se aproxima do registrado antes da pandemia e representa 31% a mais do que foi registrado em agosto do ano passado.

O aeroporto mais movimentado no mês foi o de Guarulhos, em São Paulo, com mais de 3 milhões de passageiros passando por ele, segundo o Ministério do Turismo. Ainda se destacaram Viracopos, em Campinas e o aeroporto de Brasília, que tiveram mais de um milhão de viajantes.

Entre as companhias aéreas brasileiras, a Latam teve a maior fatia dessa movimentação, seguida pela Gol e pela Azul. A ocupação das aeronaves em voos domésticos em agosto ficou em mais de 80%.

Com relação aos voos internacionais, os aeroportos brasileiros movimentaram mais de 1,4 milhão de passageiros. Embora o número seja 30% menor em relação ao resultado obtido em 2019, na comparação com o ano passado o crescimento foi 267%.

