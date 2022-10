Anápolis faz Dia D de vacinação contra poliomielite no sábado (8/10)

Goiânia – Seguindo o calendário nacional de imunização, a Secretaria Municipal de Saúde de Anápolis (GO), a cerca de 55 km da capital goiana, realiza neste sábado (8/10), o Dia D de vacinação contra a poliomielite e atualização do cartão de vacinas. A ação ocorrerá das 8h às 16h, em 40 unidades de saúde do município, incluindo os distritos de Goialândia, Souzânia e Joanápolis, e o povoado de Branápolis. É importante levar o cartão de vacinas para atualização. Lembrando que esse é o último dia de prorrogação da campanha da poliomielite.

O Dia D é um reforço para que os pais ou responsáveis possam levar seus filhos para se protegerem contra doenças preveníveis e que já foram erradicadas ou controladas no Brasil.

“A procura tem sido baixa em todo o país e precisamos que as crianças sejam vacinadas. É um risco que estamos correndo e, a não vacinação pode trazer doenças de volta”, informa a diretora da Secretaria Municipal de Saúde, Mirlene Garcia, responsável pela vacinação no município.

Devem ser vacinadas contra a poliomielite crianças de um ano de idade a menores de cinco anos. A orientação também é que sejam atualizados os cartões de vacina de crianças e adolescentes menores de 15 anos. “Tivemos uma queda no esquema vacinal, devido à pandemia, e precisamos de uma boa cobertura. É importante garantir a imunização para garantir a saúde de nossas crianças”, enfatiza Mirlene.

Imunização As vacinas disponíveis para atualização de cartão são: Hepatite A e B, Penta (DTP/Hib/Hep B), Pneumocócica 10 valente, VIP (Vacina Inativada Poliomielite), VRH (Vacina Rotavírus Humano), Meningocócica C (conjugada), VOP (Vacina Oral Poliomielite), Febre amarela, Tríplice viral (Sarampo, Rubéola, Caxumba), Tetraviral (Sarampo, Rubéola, Caxumba, Varicela), DTP (tríplice bacteriana), Varicela e HPV quadrivalente (Papilomavírus Humano).

Estarão disponíveis para os adolescentes as vacinas HPV, dT (dupla adulto), Febre amarela, Tríplice viral, Hepatite B, e Meningocócica ACWY (conjugada). Todos os imunizantes que integram o Programa Nacional de Imunizações são seguros e estão registrados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

Locais de vacinação:

Bandeiras; Anexo Itamaraty; Recanto do Sol; Bairro de Lourdes; Filostro Machado; Vila União; Unidade Dr. Ilion Fleury (Jundiaí); João Luiz de Oliveira; Adriana Parque; Arco-Íris; Arco Verde; Calixtolândia; Calixtópolis; Jardim Guanabara; Tropical; Jardim Suíço; JK; Munir Calixto; Parque dos Pirineus; São Carlos; São José; São Lourenço; Vila Fabril; Vila Norte; Jardim das Américas; Vila Formosa; Vila Esperança; Maracananzinho; Maracanã; Alexandrina; Jardim das Oliveiras; Paraíso; Abadia Lopes da Fonseca; Jardim Esperança; Parque Iracema; Branápolis; Goialândia; São Vicente; Souzânia; Joanápolis. O post Anápolis faz Dia D de vacinação contra poliomielite no sábado (8/10) apareceu primeiro em Metrópoles.