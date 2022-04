Ancelotti afirma que brasileiro pode desfalcar Real no duelo com o City

Nesta terça-feira, o Real Madrid encara o Manchester City, fora de casa, pelo jogo de ida da semifinal da Liga dos Campeões. O time espanhol chega embalado após eliminar o PSG, mas deve ter desfalques para este confronto.

Em entrevista coletiva, o técnico Carlo Ancelotti afirmou que dois titulares são dúvidas: o zagueiro Alaba e o volante Casemiro.

“Mendy está bem. Temos dúvidas em relação a Alaba e mais dúvidas em relação a Casemiro. O treino de hoje nos dirá. Temos mais dúvidas com Casemiro do que com Alaba. Casemiro está se esforçando e está próximo. Se não jogar este encontro, joga no seguinte”, afirmou o treinador italiano.

Caso o atleta brasileiro, que se recupera de lesão muscular na parte posterior da perna esquerda, não comece jogando, Valverde deve cumprir a função, dividindo o meio campo com Modric e Kroos. Já a defesa deve ser formada por Carvajal, Alaba, Militão e Mendy, enquanto Courtois atuará no gol.

Ainda há dúvidas em relação ao ataque. A dupla Benzema e Vinicius Jr. deve ir a campo, mas Carlo Ancelotti afirmou que ainda não decidiu se colocará Rodrygo na ponta direita ou se reforçará o meio campo com Camavinga.