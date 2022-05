Ancelotti diz que deve se aposentar após sair do Real Madrid

Alguns dias depois de se tornar o primeiro treinador da história a vencer as cinco grandes ligas, Carlo Ancelotti abriu as portas para o seu futuro, mas ainda sem data definida. O comandante deve se aposentar após terminar sua passagem no Real Madrid, porém não rechaçou ficar no clube por muitos anos ainda.

“Gostaria de estar com meus netos, sair de férias com minha esposa. Tem tanta coisa que você deixa de lado quando escolhe essa profissão. Nunca estive na Austrália, nunca estive no Rio de Janeiro. Gostaria de visitar minha irmã mais vezes”, iniciou Ancelotti, em entrevista a Amazon Prime Video.

“Depois do Real Madrid provavelmente vou me aposentar. Se o clube me quiser aqui dez anos, estarei aqui por dez anos. Mas depois gostaria de me retirar para fazer coisas que não faço hoje”, completou.

No entanto, nesse tempo ainda como técnico, Carlo não negaria uma proposta para liderar alguma seleção, inclusive revelou que tem uma proposta em mãos.

“Seria interessante. Tenho uma oferta na mesa. Para a Copa do Mundo de 2026, por que não? Eu adoraria (treinar o Canadá)”, concluiu.

Por enquanto, Ancelotti deve focar no jogo decisivo desta quarta-feira. Após um primeiro duelo eletrizantes contra o Manchester City na Liga dos Campeões, o time espanhol encara novamente o adversário no jogo de volta da semifinal, às 16 horas (de Brasília), para decidir quem avança à final.