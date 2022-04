O técnico Carlo Ancelotti elogiou muito a atuação do Real Madrid na grande vitória sobre o Chelsea, por 3 a 1, nesta quarta-feira, no Stamford Bridge, em Londres, no primeiro duelo das quartas de final da Liga dos Campeões. O resultado deixou a equipe espanhola em ótima situação para o confronto da volta, na próxima terça-feira, no Santiago Bernabéu, podendo até perder por um gol de diferença.

