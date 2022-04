Ancelotti se torna único treinador com títulos nas cinco principais ligas

O Real Madrid confirmou seu 35º título do Campeonato Espanhol ao vencer o Espanyol neste sábado, por 4 a 0, com dois gols do brasileiro Rodrygo. A conquista rendeu uma marca inédita para o italiano Carlo Ancelotti, que se tornou o único treinador a vencer títulos nas cinco principais ligas europeias.

O primeiro campeonato conquistado pelo técnico foi o Italiano, sob o comando do Milan, em 2004. Em sua passagem pelo clube, o comandante ainda venceu duas vezes a Liga dos Campeões, em 2003 e 2007, e o Mundial de Clubes, também em 2007.

Em seguida, Ancelotti faturou o Campeonato Inglês pelo Chelsea, em 2010. No mesmo ano, ele conquistou a Copa da Inglaterra. Já o terceiro veio no banco de reservas do Paris Saint-Germain, em 2013, com o terceiro título francês da equipe parisiense.

Em 2017, o italiano voltou a vencer um título nacional, triunfando no Campeonato Alemão, sob o comando do Bayern de Munique, onde também conquistou duas vezes a Supercopa da Alemanha.

Além do título espanhol pelo clube merengue, Ancelotti fez parte de um dos anos mais vitoriosos da equipe. Ele faturou a décima e Liga dos Campeões do time de forma heroica, em 2014, além do título mundial, da Copa do Rei e da Supercopa Europeia, naquele mesmo ano.

Nesta temporada, o treinador ainda tem a possibilidade de conquistar sua terceira “Orelhuda”. O Real Madrid recebe o Manchester City nesta quarta-feira, às 16 horas (de Brasília), pelo jogo de volta das semifinais do torneio. Na ida, os espanhóis saíram derrotados por 4 a 3.