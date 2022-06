André Abujamra faz remix de canto indígena de Bruno Pereira

O cantor, compositor e arranjador André Abujamra criou um remix emocionante de um canto indígena de Bruno Pereira. O indigenista desapareceu no Vale do Javari, com o jornalista e correspondente do The Guardian no país Dom Phillips. A dupla realizava trabalhos de investigação em terras indígenas e foi vista pela última vez no domingo (5/6).

No vídeo do remix, compartilhado por Abujamra, nesta terça-feira (14), as vozes de Bruno Pereira e de indígenas são acompanhadas de imagens de alguns momentos do indigenista enquanto ele trabalhava na região amazônica.

Pereira desenvolvia um extenso trabalho em defesa dos povos originários. Ele era responsável pela Coordenação Geral de Indígenas e de Recente Contato (CGIIRC), da Funai, e foi exonerado após coordenar uma operação contra garimpeiros na terra indígena Yanomami.

“Eu não costumo ficar profundamente triste. Quem me conhece sabe que sou muito otimista e raramente faço a tristeza me dominar, mas hoje eu quebrei a espinha! Geralmente eu faço música como uma oração! Quando vi o vídeo do Bruno, chorei muito e daí fiz esse remix! Meu amigo /irmão @mauro.renui fez o vídeo! Força e amor”, escreveu André na publicação do vídeo.

O canto de Bruno Pereira se tornou pano de fundo para as buscas pelo jornalista e indigenista, que ainda não foram encontrados.

Como estão as buscas?

Em nota divulgada na noite dessa segunda-feira (13), o comitê de crise, coordenado pela Polícia Federal no Amazonas, informou que as buscas pelos desaparecidos continuam.

O texto ainda relata a respeito de objetos pessoais de Bruno e Dom que foram encontrados próximo à casa de Amarildo Costa de Oliveira, conhecido como 'Pelado', um dos suspeitos do desaparecimento.

Os objetos e os resquícios de sangue coletados pela PF foram encaminhados para perícia, e o resultado deve ser divulgado no decorrer da semana.