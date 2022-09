André Gonçalves já foi espancado na rua por personagem gay em “A Próxima Vítima”

A novela A Próxima Vítima, de 1995, abordou pautas importantes como, por exemplo, a homossexualidade. Na trama, André Gonçalves interpretava Sandrinho, um menino gay e por conta disso, ele chegou até a ser espancado e perseguido na rua.

+ Após tradição de 36 anos, TV Globo corta Galvão Bueno da abertura da Copa do Mundo

Durante o já extinto Programa do Porchat, o ator já havia comentado sobre esse caso: “Eu passei muitos maus bocados na vida, inclusive por ter feito o Sandrinho. Eu apanhei, fui perseguido, tomei ovada. Durante muitos anos, não foi só esse episódio. Eu tive que andar com segurança durante três meses, fui ameaçado de morte, perseguido por uma galera do bairro que eu morava no Rio de Janeiro”.

Na trama, Sandro era filho de Ana, interpretada por Susana Vieira e Marcelo, de José Wilker. Durante a história, ele começava um romance com Jefferson, de Lui Mendes. O namoro dos dois chocou os espectadores da época não só por ser um relacionamento homoafetivo como também por ser inter-racial.

André Gonçalves e Lui Mendes nos bastidores de A Próxima Vítima (Foto: TV Globo)

Jade Picon supera trauma e surge dançando em chamada de Travessia Na última segunda-feira (26), Jade Picon deu o que falar na web após ela aparecer dançando em uma chamada da novela Travessia. Isso porque a artista teve que superar um trauma para fazer a cena, já que não gosta de dançar em público.

“Chiara tem tudo que quer, na hora que quer. Linda, confiante, ela pode trilhar qualquer caminho que escolher! Todo mundo preparado pra acompanhar #Travessia? Vem dia 10, @jadepicon”, escreveu a TV Globo no post de divulgação da chamada.

Chiara tem tudo que quer, na hora que quer. Linda, confiante, ela pode trilhar qualquer caminho que escolher! Todo mundo preparado pra acompanhar #Travessia? Vem dia 10, @jadepicon pic.twitter.com/s6IW8wu3Du

— TV Globo (@tvglobo) September 27, 2022

LEIA MAIS SOBRE TV E FAMOSOS:

+ Poliana Moça: Éric cai na armadilha plantada por Helena e tem briga desnecessária com João

+ Último capítulo de ‘Pantanal’ terá casamento triplo! Confira as imagens!

+ Pantanal: Tenório tortura Alcides no capítulo desta segunda (26), Confira as imagens da vingança