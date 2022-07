André Gonçalves passa noite na prisão para colocar tornozeleira eletrônica

O ator André Gonçalves recebeu na sexta-feira (8) a tornozeleira eletrônica para cumprir a determinação da Justiça de Santa Catarina para ficar em prisão domiciliar, feita há sete meses. O artista tem uma dívida de cerca de R$ 350 mil em pensão alimentícia com a filha Valentina Benini, do relacionamento que teve com a jornalista Cynthia Benini.

Segundo O Globo, André passou uma noite na Cadeia Pública José Frederico Marques, em Benfica, no Rio, até ter o equipamento instalado no tornozelo e ser liberado para a prisão domiciliar.

Ele deve ficar com o equipamento por 60 dias, sem ultrapassar uma distância mínima determinada no entorno de sua casa no Rio.

A reportagem diz que o ator ficou abalado com a demora no processo que o levou a passar a noite na prisão. Toda a situação o deixou “muito sensibilizado”, segundo pessoas próximas.

André também é alvo de outro pedido de prisão por falta de pagamento de pensão, dessa vez da filha mais velha, Manuela Seiblitz, filha da atriz Tereza Seibliz. Manuela, de 24 anos, acaba de se formar em Cinema com um filme sobre ausência paterna. Esse processo tramita no Rio de Janeiro.

De acordo com o Globo, o ator tenta fazer um acordo com as filhas para pagar 10% para cada uma do valor que receber pelos trabalhos, além de R$ 1,2 mil. Nenhuma das duas aceitou.