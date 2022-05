André Marques anuncia saída da Globo após 27 anos: ‘Decidimos nos separar’

O apresentador André Marques anunciou nesta segunda-feira, 30, que está deixando a Globo após 27 anos. Ele continua como um dos apresentadores do “É de Casa”, programa exibido aos sábados, até o dia 2 de julho. A carreira artística de André começou no teatro, em 1992, e, poucos anos depois, em 1995, ele entrou para o elenco de “Malhação”, da Globo. “Fiquei 5 anos lá, mas o Mocotó, que mudou a minha vida, segue comigo até hoje. Depois virei apresentador e foram 14 anos de outro marco, o ‘Vídeo Show’. Ainda tive o prazer de comandar o ‘Video Game Verão’, ‘Superstar’, ‘Mais Você’, ‘The Voice Brasil’, ‘The Voice+’, ‘The Voice Kids’, ‘No Limite’ e o ‘É de Casa’”, relembrou o artista nas redes sociais. Em seu relato de despedida, o apresentador disse que sua saída foi em comum acordo com a emissora, na qual trabalhou por quase três décadas.

“Na Globo cresci, fiz amizades para a vida, operei meu estômago, uma mudança grande na minha vida! Vivi uma linda relação. Sou só gratidão. E depois desses quase 30 anos de um casamento feliz, fiel e cheio de amor… conversamos bastante, e em comum acordo, decidimos nos separar no papel (risos). Agora, continuaremos grandes amigos, podemos ficar às vezes – ou não -, namorar, casar novamente, amizade colorida.. ou não… uma relação aberta (risos). Mas o fato é que o meu amor, respeito e nossa história juntos, ninguém vai apagar! As portas continuam abertas, para ambos os lados”, afirmou André. O plano do artista é primeiro tirar férias e, em agosto, ele deve retornar ao trabalho para colocar seus próprios projetos em prática. “Serei meu próprio chefe”, brincou.

André não deu detalhes dos seus novos projetos, mas deu algumas dicas aos seguidores. “Vocês sabem das minhas paixões… gastronomia, música e cachorros! Vou realizar meus projetos pessoais e meus sonhos… há muito tempo guardados! Vou cozinhar por esse Brasil e pelo mundo, e levando vocês comigo pela tela da TV, do celular, do computador e no coração, sempre! Assim que eu puder… conto mais detalhes do que vem por aí para vocês”, concluiu o apresentador, que recebeu o apoio de famosos. “Uma aventura e tanto! E muitas outras estão por vir com certeza! Voa, garoto”, comentou a apresentadora Fernanda Gentil. “Você arrasa em tudo que faz! Sucesso, amigo! Vai ser uma experiência sensacional e já tô ansiosa para acompanhar suas aventuras”, acrescentou a atriz Thais Fersoza.