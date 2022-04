Andréa Sorvetão rebate Xuxa após declaração sobre paquitas: ‘Cada um com seus valores’

A ex-paquita Andréa Sorvetão se manifestou nas redes sociais após Xuxa Meneghel declarar que quer distância de algumas das suas antigas assistentes de palco. Nas redes sociais, muitas pessoas comentaram que a apresentadora estava falando de Sorvetão, isso porque elas já tiveram um atrito que, na visão da ex-paquita, foi motivado pelo posicionamento político dela. Sem citar o nome de Xuxa, a ex-participante do “Power Couple” rebateu o comentário da eterna rainha dos baixinhos e citou o slogan usado pelo presidente Jair Bolsonaro em sua campanha política: “Essa declaração da pessoa que diz que tem facilidade de tirar as pessoas da vida dela… é porque na verdade nunca se preocupou e nem se esforçou para mantê-las lá. Na realidade, a pessoa nunca esteve na vida dela, não é verdade? É isso, vida que segue. Cada um com seus valores e seus princípios. Eu sigo firme, porque para mim é Brasil acima de tudo e Deus acima de todos”.

Sorvetão se posicionou após repercutir uma recente participação de Xuxa no podcast “Papagaio Falante”, no qual ela declarou: “Todas [as paquitas] são ótimas, maravilhosas, agora tem algumas que não quero mais para a minha vida, [não quero] nunca mais perto de mim, porque são seres humanos que, para mim, são falhos. Quem sabe um dia [elas] possam me dizer ‘eu me arrependo, eu errei’ e pode ser que eu venha a conversar”. Na entrevista, a apresentadora também confessou: “Tenho um defeito que é tirar as pessoas da minha vida com facilidade. Tenha certeza que no decorrer da minha vida as pessoas vão dizer: ‘Nossa, mas a paquita nunca mais esteve perto, você nunca mais falou [com ela]?’. Não era para estar [na minha vida], e assim vai ser”. Xuxa e Sorvetão se desentenderam ano passado, quando a ex-paquita postou um vídeo com o marido, o cantor Conrado, dizendo que ela e o parceiro estavam disponíveis para publicidade alegando que são “um casal hétero, cristão e tradicional”. O vídeo repercutiu nas redes sociais e Xuxa cortou relações com o casal.

