Andressa Suita veste look de boiadeira de luxo para assistir show de Gusttavo Lima

A modelo Andressa Suita vestiu um look de boiadeira de luxo para acompanhar o show do marido, o cantor Gusttavo Lima, na madrugada deste domingo, 21, na Festa do Peão de Barretos 2022. No Instagram, ao lado do artista, ela postou uma foto com chapéu e botas de cano superlongo, além de vestido e casaco. “Toda trajada para assistir o show do marido em Barretos”, escreveu na publicação. Fãs e famosos elogiaram o look da modelo. Entre eles a ex-BBB e cantora sertaneja Gabi Martins. “Maravilhosa”, disse. Gusttavo Lima foi a segunda atração da noite. Antes dele, os irmãos César Menotti & Fabiano se apresentaram no principal palco da festa.