Aneel mantém bandeira tarifária verde para setembro

No mês de setembro, a conta de luz vai continuar com a bandeira verde, aquela sem cobrança além do valor consumido. Isso porque as condições de geração de energia elétrica estão favoráveis nas usinas hidrelétricas e não será necessário contratar energia mais cara. A decisão foi anunciada nesta sexta-feira (26) pela Aneel, Agência Nacional de Energia Elétrica.

A bandeira verde é válida para todos os consumidores conectados ao Sistema Interligado Nacional, que cobre quase todo o território brasileiro.

O sistema de bandeiras tarifárias foi criado pela Aneel para sinalizar o custo real da geração de energia e conscientizar os consumidores para o bom uso da eletricidade e da água.

Este será o quinto mês consecutivo com bandeira verde na conta de luz.

