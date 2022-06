Aneel realiza nesta quinta-feira (30) leilão de transmissão de energia

O primeiro leilão de transmissão de energia de 2022 da Aneel, a Agência Nacional de Energia Elétrica está sendo realizado nesta quinta-feira (30) na sede da B3, a bolsa de valores do Brasil, no centro de São Paulo. Estão sendo leiloados 13 lotes de investimentos com instalações situadas em 13 estados da Federação.

Até o momento, foram leiloados 4 lotes. O Lote 1 foi arrematado pelo Consórcio Verde, com 47% de deságio, o Lote 2 foi arrematado pela Neoenergia SA, com deságio de mais de 50%. Já o Lote 3 foi arrematado pela Companhia Paulista de Transmissão com deságio de 46%. Por fim, o Lote 9 foi ganho pela Sterlite Brazil Participações SA com deságio de 32%. 11 empresas e consórcios estão participando do leilão.

E ganha a empresa ou concessionária que apresentar o menor valor de RAP, Receita Anual Permitida, estabelecido nos critérios do edital. De acordo com a Aneel, está prevista a construção de mais de 5 mil e 200 km de linhas de transmissão, destinadas a escoar energia de fontes renováveis. Além disso, estão previstos também investimentos de mais de R$ 15 bilhões e a criação de mais de 31 mil empregos de forma direta.

A concessionária que ganhar o leilão de um desses lotes de investimento terá contrato de 30 anos para a exploração dos serviços de transmissão de energia elétrica e deverá concluir as obras previstas dentro do contrato em até 60 meses.

Economia São Paulo Paula de Castro / Guilherme Strozi Nelson Lin – Repórter da Rádio Nacional