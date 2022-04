Angeli encerra carreira como cartunista após 5 décadas nos quadrinhos

O cartunista Angeli, 65, anunciou o fim de sua carreira como cartunista nesta segunda-feira, 20. A informação foi divulgada pela Folha de S. Paulo, veículo no qual ele trabalhava desde 1973, e pelo próprio cartunista através de suas redes sociais. “É com tristeza e coragem que a família e os amigos de Angeli comunicam o fim, por questões de saúde, da histórica colaboração entre o autor e a Folha de S. Paulo”, disse o perfil de Angeli no Twitter. O cartunista foi diagnosticado com afasia, um distúrbio que afeta a capacidade de comunicação de seus portadores. Esta foi a mesma condição que obrigou o ator Bruce Willis a interromper a carreira.

Além da Folha de S. Paulo, Angeli também viu seus trabalhos serem publicados fora do Brasil, em revistar como a Humor, de Buenos Aires; El Vibora de Barcelona; Linus de Milão e no jornal Diário de Notícias, de Lisboa. “Deixamos aqui um agradecimento especial aos leitores que foram os grandes parceiros de Angeli durante essas cinco décadas. Com eles, seguiremos celebrando a obra de Angeli em novas publicações e exposições”, finaliza o comunicado publicado no Twitter de Angeli.