Angélica abre o jogo sobre preconceito no início da carreira: “Eu não tinha fala”

Angélica foi uma das convidadas da terceira temporada de #ÀPriolli, programa de Gabriela Prioli da CNN Brasil. A apresentadora falou detalhes da sua carreira, maternidade, casamento e sexualidade.

+ Giovanna Ewbank afirma ter sofrido “gatilho” durante entrevista com Angélica em podcast

Durante o bate-papo, Angélica contou sobre como foi difícil o início da sua carreira na televisão, enfrentando desafios para se consolidar como apresentadora. “Antigamente, eu não tinha fala. Você tinha [falar] de outra forma, a gente não se coloca muito”, revelou.

Angélica é uma das 10 entrevistados da nova temporada do programa de Gabriela Prioli (Foto: Reprodução/Instagram)

Em seguida, a interprete da música “Vou de Taxi” ainda comentou que isso mudou muito e que admira a nova geração de talentos. “Hoje, acho o máximo meninas novas ou pessoas que estão começando uma carreira, elas já podem se colocar. Elas têm um lugar para se colocar. Eu não tinha, mas, hoje, eu tenho”, complementou.

O programa da CNN Brasil tem estreia prevista para o dia 3 de setembro, às 23h. Além de Angélica, serão dez entrevistados, sendo Cleo, Walter Casagrande, Dani Calabresa, Maitê Proença, Tiago Abravanel, Thaynara OG, o cartunista Laerte, Baco Exu do Blues e a jogadora de futebol Marta.

#ÀPriolli tem estreia prevista para setembro Gabriela Prioli e Elisa Veek conversaram na tarde da última quarta-feira (25) durante uma transmissão ao vivo no YouTube no canal do CNN Brasil para divulgar a terceira temporada do programa #ÀPrioli.

Durante conversa, a apresentadora revelou qual é a forma que segue na hora de entrevistar seus convidados. “Eu prefiro entrevistar sem o TP, sem o tablet, que eu prefiro estar só com a coisa na cabeça, solta. Para você criar essa segurança de ‘não, tudo bem, esse é meu jeito mesmo’, é um processo”, comentou.

Em seguida, Gabriela Prioli ainda falou como se prepara para as entrevistas. “Eu acho que o importante é ter sensibilidade para lidar com a pessoa que está ali na frente. Cada um é um. É ali na hora, não tem receita. O importante é entender que a sua energia naquele momento está direncionada naquela pessoa para transformar aquela experiência na mais confortável possível”, contou.

Fique por dentro de tudo o que acontece no Mundo dos Famosos:

+ Goleiro do Esperança se desculpa no “Mais Você” após errar o nome da namorada durante programa ao vivo

+ Xuxa abandona o seu famoso “X” e faz mudança radical em seu nome artístico

+ Yasmin Brunet revela propostas para participar de reality show: “Super entraria”