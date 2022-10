Angélica reforça voto em Lula e fala em ‘defesa da democracia’

A apresentadora Angélica reiterou nesta terça-feira, 25, o voto no ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no segundo turno das eleições 2022. No Twitter, a esposa de Luciano Huck falou sobre a “defesa da democracia”. “Domingo deixou de ser sobre um partido, deixou de ser sobre um candidato. É sobre o futuro que deixaremos para nossas crianças, nosso povo e nossa terra. É sobre a defesa da democracia e o resgatar do melhor em nós. Por isso o meu voto é 13”, escreveu. Inclusive, no último domingo, 23, durante seu programa na TV Globo, Huck fez apelo para que à população compareça às urnas para votar no segundo turno. “Então, a minha convocação é para essa molecada ir votar. Esse recado é para vocês: não deixem que os outros escolham o presidente do seu País. Vai lá e vota, porque votar dura poucos segundos. Agora, não votar dura quatro anos”, disse.

Domingo deixou de ser sobre um partido, deixou de ser sobre um candidato. É sobre o futuro que deixaremos para nossas crianças, nosso povo e nossa terra. É sobre a defesa da democracia e o regastar do melhor em nós. Por isso o meu voto é 13.

— Angélica Huck (@angelicaksy) October 25, 2022

