Animação ‘Pinóquio’, de Guillermo Del Toro, ganha data de estreia na Netflix

A Netflix divulgou nesta terça-feira, 30, que o novo filme de Guillermo Del Toro, Pinóquio, chegará em 9 de dezembro a seu catálogo. O streaming ainda vai lançar o longa-metragem em alguns cinemas selecionados nos Estados Unidos, em novembro. O filme contará uma história mais sombria sobre o Pinóquio. “Guillermo del Toro reinventa o conto clássico da marionete de madeira que é magicamente trazida à vida para consertar o coração de um entalhador de madeira chamado Gepeto. Este extravagante filme em stop-motion dirigido por Guillermo Del Toro e Mark Gustafson segue as aventuras travessas e desobedientes de Pinóquio em sua busca por um lugar no mundo”, diz a sinopse. A animação terá o estreante Gregory Mann como Pinóquio. O ator Ewan McGregor será o Grilo Falante e David Bradley dará vida ao carpinteiro Gepetto, o criador do boneco de madeira. Del Toro também assina a produção e roteiro, ao lado de Patrick McHale, que trabalhou na série animada Hora de Aventura. Além disso, o projeto é codirigido por Mark Gustafson de O Fantástico Sr. Raposo. O elenco de vozes conta também com Finn Wolfhard, Cate Blanchett, Tilda Swinton, Jon Turturro, Christoph Waltz, Tim Blake Nelson e Ron Pearlman. Outra versão da história, do diretor Robert Zemeckis estreará no Disney+ em 8 de setembro.

