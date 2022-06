Anitta comemora pai ‘100% curado’ de câncer no pulmão: ‘Um milagre’

A cantora Anitta comemorou nesta terça, 7, a recuperação do pai, Mauro Machado. Mauro passou por uma cirurgia delicada no coração após sofrer um AVC na última semana e ter um câncer de pulmão detectado. O procedimento foi comandado pela cardiologista Ludhmilla Hajjar, a quem Anitta agradeceu em uma série de vídeos postados na ferramenta stories e também em postagem na linha do tempo. “Eu vim falar para vocês que milagres acontecem e orações funcionam. Tem muita gente me perguntando no meu celular, então já vou falar para todo mundo…meu pai está 100% curado. É um milagre”, começou Anitta, antes de dar mais detalhes sobre a situação.

“Agora eu vou explicar o que aconteceu, porque foi tudo tão rápido. No início da semana passada, de repente, meu pai teve um AVC e foi para o hospital no meio da noite. Eu acordei de manhã com a notícia e não entendi nada porque o meu pai sempre está fazendo todos os exames e se cuida. “Liguei para doutora Ludhmilla, minha rainha do mundo, salve médicos do Brasil. Ela começou a examinar e durante esses exames descobriram um câncer no pulmão. Ela resolveu fazer a retirada do câncer imediatamente e tinham algumas outras coisinhas do lado que ela queria ver o que era. Essa cirurgia aconteceu no domingo à noite, começou sete horas da noite e acabou só uma da manhã. Por isso que eu não tava a fim de falar de nada, o povo querendo me colocar em assunto que eu não tava querendo ser metida, eu quietinha no meu canto. Não estava com cabeça para nada, só estava rezando para dar tudo certo naquela noite. Obrigada Deus, obrigada, orixás e amigos que rezaram”, relatou a cantora. Segundo Anitta, o pai dela também pediu para agradecer a quem orou por ele. Em vídeo postado por ela, Mauro se emociona com mensagem enviada pelo piloto de Fórmula 1 Lewis Hamilton, de quem é fã.