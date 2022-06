Anitta comemora recuperação do pai em festa junina com Juliette, Gkay e mais

Anitta realizou uma festa junina em sua casa no Rio de Janeiro na noite desta quarta-feira, 8, e recebeu familiares, amigos e artistas, incluindo Juliette, Gkay, Pedro Sampaio e Lexa.

A festa estava marcada para acontecer no dia 4 de junho, mas havia sido cancelada pela cantora depois que seu pai, Mauro Machado, precisou ser internado e passar por uma cirurgia às pressas.

Na noite da terça-feira, 7, ela informou que os médicos haviam descoberto um câncer no estômago dele, mas após uma cirurgia bem sucedida, os exames mostraram que houve remissão total da doença

Com isso, Anitta decidiu retomar a organização da festa e realizá-la antes de sair do País novamente. Nos stories, ela compartilhou vídeos dos convidados se divertindo e usando roupas tradicionais para comemorar o São João.

A cantora resolveu combinar o look com a amiga e humorista Gkay. As duas vestiram roupas xadrez, com botas e chapéu de cowboy. “São as irmãs mais malucas. Rosa e rosinha”, brincaram.

Juliette marcou presença com um vestido florido tradicional de festa junina. A vencedora do BBB 21 compartilhou um clique ao lado das amigas e até apareceu cantando nos stories de Anitta.

Pedro Sampaio, que vai lançar um remix de Dançarina com a cantora nesta sexta, 10, Mumuzinho, L7nnon, Felipe Ret, Pocah, Tico Santa Cruz e Lexa também foram à festa. A funkeira, inclusive, publicou um vídeo no touro mecânico que Anitta colocou em sua casa para os convidados.