Anitta critica Rock in Rio e diz que artistas internacionais são prioridade: ‘Não piso nunca mais’

A cantora Anitta criticou o Rock in Rio, na tarde desta segunda-feira, 12, e disse que os artistas internacionais são a prioridade do festival. No Twitter, a artista relembrou que tocou no Rock in Rio Lisboa, neste ano, e afirmou que foi apenas pelos fãs. “Só fui porque os portugueses estavam esperando há muito tempo e ficariam chateados se eu não fosse”, escreveu. Na sequência, Anitta descartou que volte a se apresentar no Rock in Rio do Brasil e lamentou como os artistas nacionais são tratados. “Eu não piso neste festival nunca mais. Só se um dia eles resolverem dar aos artistas que falam português o mesmo respeito que dão aos estrangeiros. Pergunte aos mais corajosos como são tratados quem é do Brasil e como é tratado quem é de fora. É como se estivessem fazendo um grande favor por colocar a gente lá e a gente que se humilhe a qualquer condição deles pra dar tudo certo para os estrangeiros”, explicou. A cantora ainda completou dizendo que cumpriu seu papel como profissional. “Meu papel eu cumpri e estou feliz pelo fato de que eles tiveram que engolir o funk no fim das contas. Só esperei o último dia pra falar sobre porque sabia que ainda vinha muito mais funk bom pela frente”.

