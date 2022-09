Anitta dá resposta ao ser chamada de ‘vadia’ por rapper americano; veja

A cantora Anitta se envolveu em uma discussão nas redes sociais na madrugada desta sexta-feira, 2, após ser ofendida por um rapper americano. Yung Cyph compartilhou um vídeo publicado pela artista brasileira com imagens da sua participação no Vídeo Music Award (VMA). Na legenda do post, a cantora escreveu: “E foi assim que a mágica aconteceu”. Ao compartilhar o vídeo, o rapper declarou: “Essas vadias estão aqui na internet se arreganhando por pouco, quando poderiam quadruplicar [o dinheiro] fazendo algo que realmente envolve talento e inteligência, mas elas não são tão espertas, então elas desrespeitam qualquer homem que possa ajudá-las”. Anitta não deixou o comentário ofensivo passar batido e rebateu Yung. “Vá fazer a porr* do seu dinheiro e cale a boca. Ou você pode ir estudar antes de falar sobre mim para que você possa aprender alguma merda de verdade”, disparou a poderosa. A artista conquistou o prêmio VMA na categoria de Melhor Clipe Latino pelo hit Envolver no último domingo, 28. A cantora foi a primeira brasileira solo a ser indicada e a vencer a premiação. Com o sucesso Envolver, ela também alcançou o Top #1 do Spotify global e, mais uma vez, fez história por ser a primeira brasileira a conseguir tal feito.

Bitch go make your fuckin money and shut the fuck up. Or you can go to study before you talk about me so u can learn some real shit lil pussy.

— Anitta (@Anitta) September 2, 2022