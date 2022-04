Anitta descobre penetra em sua festa de aniversário; saiba quem é e como a cantora reagiu

A cantora Anitta, que tinha deixado claro que expulsaria os penetras da sua festa de aniversário, notou que uma das pessoas que estava no evento não fazia parte da sua lista. Depois que a festa terminou, ela usou as redes para contar qual foi sua reação ao notar que tinha uma pessoa que não foi convidada na sua festa de 29 anos, que aconteceu em Las Vegas, nos Estados Unidos. “Tinha uma penetra na festa ontem que a gente amou. Não sei se ela era penetra, se ela entrou com alguém, não faço ideia de quem é. Eu escrevi a lista, pessoas por pessoa, queria uma festa pequena, foram 220 nomes, escrevi cada um, pois essa menina eu não sei quem é, não sei como ela entrou lá”, afirmou a dona do hit Envolver nos stories do Instagram.

Anitta não expulsou a penetra da festa e explicou o motivo: “A gente percebeu que ela era penetra, mas ela era tão legal que a gente ficou dançando com ela até a festa acabar. A gente quer saber quem é você, menina. A gente quer sair com você de novo. A vibe era tão boa que falei que não ia expulsar por nada. Fica aí o ensinamento dessa menina, quer ir de penetra numa festa, vai com a vibe boa, ninguém nem percebeu que ela era penetra. Ano que vem ela vai ser convidada”. Após pedir ajuda nas redes sociais para encontrar a penetra, os seguidores da cantora entraram em ação e encontraram a corajosa que invadiu a festa de Anitta. Trata-se de Maria Oliveira, ela é brasileira, lutadora de UFC e atualmente mora em Las Vegas. Ao descobrir quem era a penetra, a artista compartilhou uma foto dela e escreveu: “Viramos amigas”. Maria compartilhou os stories de Anitta e celebrou: “Eu zerei a vida”. Nesta segunda-feira, 4, ambas postaram stories mostrando que se reencontraram e voltaram a sair juntas. Após ter sua identidade revelada, a nova amiga de Anitta ganhou já ganhou cerca de 30 mil seguidores no Instagram.