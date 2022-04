Anitta divulga a data e a capa do seu novo álbum ‘Versions of Me’; confira

Sucesso mundial com o clipe da música “Envolver”, a cantora Anitta anunciou nesta quinta-feira, 31, que seu novo disco, “Versions of Me”, seu quinto álbum de estúdio, será lançado no próximo dia 12 de abril. Também foi divulgada a capa, que mostra a transformação da diva pop ao longo da carreira. A divulgação de seu novo trabalho ocorre no dia seguinte ao seu aniversário de 29 anos de idade e a artista compartilhou em seu Instagram as diferentes versões de si, em uma referência ao seu novo trabalho. No texto que fala sobre suas mudanças, a brasileira ressalta que “mesmo depois de milhões de cirurgias plásticas”, seu “interior continua o mesmo”.

“Pude ver através de todas as fotos que todos estão postando me desejando feliz aniversário que minha alma guardou todas as coisas importantes que eu tinha desde criança. Este é o aniversário mais feliz da minha vida. Nunca me senti tão amada, completa, satisfeita e feliz. Obrigado a todo o amor que todos me mostraram hoje, ainda recebendo todas as mensagens ao redor do mundo. Mundo que eu vim com a certeza de que ia mudar e não conseguia parar de repetir para minha família quando eu era criança tudo o que está acontecendo agora. Graças ao universo que sempre traz de volta as coisas que você manifesta”, exclamou Anitta.

Na última sexta, 25, a artista alcançou a inédita marca de música mais tocada no Spotify global com mais de seis milhões de reproduções em “Envolver”. A música havia sido lançado em novembro de 2021 e viralizou após um desafio nas redes sociais para realizar a mesma dança do clipe. Dos 6,3 milhões de acessos, 4,1 milhões foram no Brasil. A cantora celebrou a marca e ressaltou que foi a “primeira mulher latina a ser numero um do mundo de maneira solo” e “único brasileiro na história a ter uma música no top 5 global do Spotify”.