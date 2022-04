Anitta é confirmada como atração do Lollapalooza na Suécia

Vivendo grande fase na carreira e embalada pelo seu show no festival Coachella, nos Estados Unidos, a cantora Anitta foi confirmada como atração do Lollapalooza de Estocolmo, na Suécia. A autora de hits como ‘Envolver‘ e ‘Boys Don’t Cry‘ foi anunciada como atração nesta segunda-feira, 25. Segundo o festival, ela irá se apresentar no primeiro dia do evento, que acontece entre os dias 1, 2 e 3 de julho de 2022. Ao ser anunciada, Anitta se junta a gigantes da indústria mundial, como Imagine Dragons, The Killers, Pearl Jam e Maneskin, Glass Animals, Lorde e Post Malone.

