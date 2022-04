Anitta é criticada nas redes ao dizer que faria sexo ‘até com cachorro’

As redes sociais se voltaram para a cantora Anitta novamente, mas, desta vez, o centro da polêmica foi uma fala da artista. Aela se tornou alvo de críticas após brincar que faria sexo com qualquer um: homens, mulheres e até cachorros. A declaração foi dada durante uma entrevista da artista para um programa norte-americano neste domingo (10) quando explicava o processo criativo da canção Faz Gostoso, parceria de Anitta com Madonna, lançada em 2019.

“Eu disse para ela: ‘Eu nunca ficaria com um homem casado […] Essa é a minha regra número um, eu posso transar com todo mundo, mulheres, homens, cachorros'”, relembrou a cantora no Watch What Happens Live with Andy Cohen. Ela disse ainda que, de início, teve um pé atrás com o projeto, já que a faixa aborda romance entre uma mulher e um homem comprometido.

Mesmo após reforçar que seu comentário não passava de uma brincadeira, muitos usuários de redes sociais não perdoaram sua atitude. Uma internauta identificada como Jéssica disse que aprecia o trabalho de Anitta, mas que não apoia sua estratégia de apenas vender sexo no mercado fonográfico.. Outra mulher, identificada como Iza disparou: “Só os fãs nas replys tentando defender. Ela acha que essa baixaria de falar que faz sexo até com cachorro vai ajudar ela lá fora, e no fim só repercute no Brasil, porque definitivamente NINGUÉM liga pra Anitta fora do Brasil.”

Em processo de divulgação de Versions of Me, álbum previsto para estrear nesta terça-feira (12), Anitta realizou uma série de entrevistas internacionais. No entanto, essa não é a única polêmica recente da cantora. No início de abril, a funkeira foi acusada de promover o turismo sexual no Brasil em uma entrevista para a revista Nylon.