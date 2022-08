Anitta e Missy Elliott divulgam clipe de ‘Lobby’; assista  

A cantora Anitta divulgou na tarde desta quinta-feira, 18, o clipe de “Lobby”, feito em parceria com a lendária rapper norte-americana Missy Elliott. Muito aguardado, o feat rapidamente entrou nos assuntos mais comentados do Twitter e ganhou elogios dos fãs da Poderosa. Menos de duas horas após o lançamento, o vídeo já tinha 165 mil visualizações na página de Anitta no YouTube. Além disso, a música também chamou atenção de renomados veículos de imprensa internacionais, como a revista “Rolling Stones”, por exemplo, que chamou as estrelas de “dupla dinâmica”. A faixa faz parte de “Versions of Me”, último álbum da brasileira e que conta com algumas músicas inéditas. Assista abaixo: