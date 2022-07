Anitta elogia homem comprometido durante show: ‘Que namorado bonito você tem’

Anitta estava focada no show que realizava na Holanda, mas a visão paralela dela estava atenta à plateia. Tanto que, ao observar um gato na plateia, ela fez questão de interromper a apresentação para elogiá-lo.

O galã em questão era Dominique Honnebier, namorado da influencer e modelo brasileira Gabryeli Costa. A cantora foi atpe a beirada do palco, apontou para frente e perguntou quem era o rapaz.

“Que namorado bonito você tem. Nunca vi homem mais bonito na minha vida inteira. Eu tô passada”, disse Anitta.

O rapaz adorou o elogio. Ele postou um vídeo do momento e brincou. “Aparentemente, eu sou o homem mais bonito que Anitta já viu? Como vocês sabem estava no show com minha namorada quando ela parou a música para falar com a gente. Então, vamos fazer esse vídeo chegar até a ela! Obrigado a todos”, escreveu.