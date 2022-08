A cantora Anitta explicou uma postagem enigmática que fez há alguns dias em seu Twitter. Muitos fãs entenderam que se tratava de um aviso de aposentadoria da Poderosa, o que deixou a web em polvorosa. A Girl From Rio, no entanto, esclareceu tudo em conversa com Tatá Estaniecki e Boo Unzueta no PodDelas, nessa segunda-feira (8/8).

Na ocasião, Anitta escreveu: “A dica do dia é: me aproveite enquanto é tempo. Boa noite”. A Poderosa já começou deixando claro que a postagem não é sobre sua saúde, e muito menos seria uma indireta sobre um possível término com o produtor musical Murda Beatz.

A dica do dia é: me aproveite enquanto é tempo. Boa noite

— Anitta (@Anitta) August 3, 2022

“Acabei de sair uma cirurgia, tô no auge da minha saúde, graças a Deus! Não terminei meu namoro, tô namorando”, disse a Poderosa. Recentemente, Anitta fez uma cirurgia em um hospital de São Paulo para tratar uma endometriose.

“[A vida] É um camaleão. Um dia ele é azul, outro dia ele é verde, outro dia ele vai, né?! Vai que você gosta do camaleão verde e ele decidiu ser vermelho e aí você não aproveitou o verde, entendeu? É só isso, então a gente não sabe”, brincou Anitta, aos risos.

Com a insistência de Boo e Tatá sobre o futuro da carreira de Anitta, ela explicou que “não é segredo” sua vontade de se aposentar cedo: “Talvez eu continue fazendo [música] por diversão, por esporte, por amor… mas eu não tenho vontade de ficar nesse compromisso de ter um hit, o compromisso de fazer um sucesso, o compromisso de estar bombando.”

Assista:

O post Anitta explica publicação enigmática após rumores de aposentadoria apareceu primeiro em Metrópoles.