Anitta fala sobre relacionamentos e a bissexualidade: “Estive com algumas mulheres”

Solteira, desde o término com o produtor musical, Murda Beatz, a cantora, Anitta, desabafou durante uma entrevista sobre os seus relacionamentos e a bissexualidade.

Durante um bate-papo com a ‘Vanity Fair Itália’, a poderosa falou abertamente sobre alguns assuntos que ainda é tabu na sociedade. Sobre seus relacionamentos, Anitta confirmou que as pessoas ainda criticam. “As pessoas não aceitam a bissexualidade. Eu, por exemplo, estive com algumas mulheres. E eu digo”, revelou.

Logo na sequência, a musa entrou no assunto das cirurgias plásticas, uma pauta que ela sempre deixou claro que investiu pesado na aparência. “Não sou boa em mentir, então eu sempre prefiro dizer a verdade. Eu me transformei completamente. Trabalhei, paguei e aqui estou. Até me parece uma bela mensagem: ‘Você também pode’. Com uma condição: Não siga a moda: nada que incha os lábios é bom”, contou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Anitta (@anitta)

Anitta é acusada de xenofobia Recentemente, a cantora foi acusada pelo digital influencer Vini Singer, de xenofobia. Segundo as informações da jornalista, Fábia Oliveira, a cantora foi bem agressiva com o influenciador após uma crítica feita pelo rapaz viralizar.

De acordo com as informações, ele criticou uma saia curta usada pela poderosa e ela rebateu: “Amor, quer vir falar da minha roupa que está curta? Curto estilo 0% influenciador digital Vini Singer? Que novela você fez? Cantor? Não conheço nenhuma música sua. Nunca ouvi falar, subcelebridade”, disse.

Após fazer o boletim de ocorrência, Vini disse que ela xenofóbica com essa resposta: “Então volta pra Bahia, seu baiano, que você sai ganhando em vez de importunar a vida dos outros. Quando você for reconhecido no internacional, a gente troca um papo, ok?”.

Nota oficial:assessoria pic.twitter.com/vlxfPN5v9p

— Vini Singer (@mibr_strong) September 24, 2022

