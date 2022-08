Anitta faz exame no ânus e brinca: ‘Colocou um negócio no meu polêmico’

A cantora Anitta, 29, se divertiu ao fazer um exame no ânus na manhã desta segunda-feira, 15, e mostrou os exercícios para seus seguidores. “Estou fazendo um negócio muito engraçado. Sensacional! Virei uma pintora de c*. Estou jogando videogame com o c*. Vou mostrar para vocês. O nome técnico é biofeedback. Para ficar menos técnico, menos tabu, a gente chama de videogame com o c*”, disse a cantora. Em seguida, a estrela deu mais detalhes sobre o procedimento. “É um negócio que ela colocou no meu ânus, lá no meu polêmico, que está relaxado agora. Se eu trancar o c*. Pera, deixa eu para de rir. Se rir, também sobe”, disse Anitta. Por fim, a cantora brincou, dizendo que tentaria escrever seu nome durante os exames na região em que fez uma tatuagem em 2021. “Virei um Picasso do c*, fazendo altos desenhos. Vou tentar escrever meu nome. Estou fazendo desenhos com contração anal! Meu c* é muito cheio de habilidades”, concluiu.