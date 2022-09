Anitta revela curiosidades sobre sua sexualidade: ‘Não aceitam’

A cantora Anitta revelou curiosidades sobre sua sexualidade e vida íntima durante uma entrevista a revista Vanity Fair Itália. A artista reforçou que é bissexual e ainda relembrou que teve relacionamento aberto. “As pessoas não aceitam a bissexualidade. Eu, por exemplo, estive com algumas mulheres. E eu digo isso”, frisou. Questionada sobre casamento, Anitta disse que acredita no amor e que pretende realizar “a festa” para celebrar o momento de união. “Não acredito na instituição do casamento em sim, nos contratos que regem a administração do dinheiro. Eu acredito em cerimônias de amor. Sim, quero uma grande festa”. Além disso, a famosa falou sobre a possibilidade de ter filhos e não descarta a possibilidade de adotar uma criança. “Claro, mas sem necessariamente engravidar. Estou muito aberto à adoção”, completou.