Anitta se fantasia de gatinha para rebolar o bumbum gigante: “Amei cantar pra vocês”

Poderosa e mais ousada que nunca! Anitta roubou a cena nas redes sociais ao publicar um vídeo mostrando os melhores momentos de seu último show nesta segunda-feira (22). A cantora apostou num look super diferentão e fez a alegria dos fãs com o registro de sua apresentação.

Apostando no tom pink, a cantora usou uma fantasia de gatinha bem improvisada, mas sem deixar de esbanjar toda sua sensualidade na hora de fazer sua apresentação para a galera. “Amei cantar pra vocês. Wow”, escreveu a musa do pop na legenda do vídeo.

“Muito lindaaa”, reagiu o namorado da cantora, o produtor Murda Beatz, escrevendo em português nos comentários da publicação. “Amei esse figurino, acho que é meu favorito de todos até agora”, disparou um seguidor, babando pela artista na ocasião. “A mais ícone desse Brasil”, exaltou outro internauta. Assista ao vídeo:

Chegando aos 30 anos, Anitta desabafa sobre vida de curtição: “Ficar de boa” Aposentadoria dos rolês? Recentemente, Anitta usou o Twitter para desabafar sobre sua nova fase na vida. A Poderosa contou que, ao se aproximar dos 30 anos, está querendo levar uma vida mais tranquila, sem se importar muito com festas e curtição, o que, sejamos honestos, é algo recorrente nas festas de Anitta!

“Aquela fase da vida onde você não quer fazer nada, não quer sair de casa, não quer ver ninguém e não quer bater-papo, mas não está depressiva. Só quer ficar de boa vendo um filme com os dog. O povo +30 me falava que era assim e eu pensava ‘ah, 30 é novo ainda’… pois bem”, contou a Poderosa em seu Twitter.

Anitta ainda refletiu sobre os “sintomas” de estar mais “velha” próxima dos 30 anos de idade: “Falta meio ano para chegar meus 30 e eu já atingi os sintomas. É real. O importante é a mente estar sempre jovem, o corpo físico é apenas um detalhe… paz…”.

